Анонс состоится на следующей неделе

Стало известно, что 25 сентября в Китае компания Huawei анонсирует планшет MatePad Pro 13.2. Устройство с диагональю экрана 13,2 дюйма станет рекордным для этого производителя. При этом планшет должен быть тонким и лёгким, ширина рамок вокруг экрана будет минимальной.

Возможно, на экране будет две камеры, а также компоненты для трёхмерного лицевого распознавания и поддержки жестов без касания к экрану. Устройство может работать на процессоре Kirin 9000s, как в недавно выпущенных смартфонах Mate 60 и складном Mate X5.

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Логотип NearLink StarLight означает использование технологии связи StarLight. Это беспроводная технология ближнего радиуса действия с сильными сторонами Bluetooth и Wi-Fi. Энергопотребления здесь ниже на 60%,, скорость передачи данных в шесть раз выше, задержка меньше в 30 раз и поддерживается множество сетевых подключений.

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При помощи этой же технологии планшет может поддерживать стилус с минимальной задержкой. Также есть беспроводная зарядка, а сзади находятся две камеры, пишет Gizmochina.