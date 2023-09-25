Бюджетные устройства Samsung будут обновляться несколько лет

После множества утечек данных компания Samsung представила новые бюджетные смартфоны Galaxy A05 и Galaxy A05s. Первый из них обладает экраном LCD PLS размером 6,7 дюйма с разрешением HD+. Он работает на процессоре MediaTek Helio G85, у него 6 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ. Можно установить две SIM-карты и карту памяти microSD.

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Сзади находятся две камеры с основной 50 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Поддерживается съёмка видео 1080p на скорости до 60 кадров/с. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки достигает 25 Вт. Сканер отпечатков пальцев на этом устройстве отсутствует.

Galaxy A05s обладает экраном LCD PLS размером также 6,7 дюйма с частотой 90 Гц и разрешением Full HD+. Работает устройство на процессоре Snapdragon 680, у него 6 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ. Разрешение основной камеры равно 50 Мп, камеры глубины 2 Мп и макро тоже 2 Мп. Разрешение передней камеры 13 Мп.

Ёмкость батареи также 5000 мАч, мощность зарядки 25 Вт. Сканер отпечатков здесь находится на боковой стороне корпуса. Эти аппараты должны получать обновления Android на протяжении нескольких лет.

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Среди стандартов связи отсутствует 5G, зато есть разъём для наушников. Предлагаются чёрный, зелёный и серебристый цветовые варианты, сведений о ценах пока нет, пишет Gizmochina.