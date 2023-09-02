Samsung готовит новый смартфон начального уровня, который будет называться Galaxy A05 и придет на смену модели Galaxy A04.

Сердцем аппарата должен стать процессор MediaTek Helio G85. Это бюджетный чип с восемью вычислительными ядрами, два из которых являются мощными с частотой 2 ГГц, остальные экономичными с частотой 1,8 ГГц. Судя по предварительным тестам, он ожидается довольно мощным для данного ценового сегмента. В AnTuTu 9 процессор набирает около 240 000 баллов. Для сравнения, показатель процессора Helio P35 предыдущего смартфона данной линейки Samsung Galaxy A04 в 2 раза меньше, а это значит, что за одно поколение Samsung может сделать свой бюджетный смартфон вдвое быстрее, а в этом ценовом сегменте такие изменения всегда заметны больше всего.

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Также Samsung Galaxy A05 по сообщениям получит 6,5-дюймовый экран с частотой 90 Гц, аккумулятор на 5 000 мАч с 15-ваттной системой ускоренной подзарядки, разъемы USB Type-C и 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев и двойную заднюю камеру с 50-мегапиксельным задним модулем.

О цене смартфона говорить пока рано, так как официального анонса еще не было, несмотря на это учитываю бюджетный сегмент Samsung Galaxy A05 можно предполагать его цену в районе 145 долларов, именно с такой цены в прошлом году стартовала предыдущая модель Samsung Galaxy A04.



