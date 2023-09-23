Нержавеющая сталь демонстрировала результаты лучше

Начались продажи линейки смартфонов iPhone 15 и начали появляться первые независимые тесты этих устройств. Среди них есть тесты на прочность, один из которых был опубликован на YouTube. Apple утверждает, что титановый сплав легче и прочнее нержавеющей стали на iPhone 14 Pro, но в итоге долговечность этого корпуса выглядит сомнительной.

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Помимо титана, аппарат обзавёлся скруглёнными краями, что также не лучшим образом сказывается на его прочности. К тому же титан царапается, а не только плохо выдерживает падения. На iPhone 14 Pro с нержавеющей сталью ситуация обстоит лучше, но на корпусе могут появляться трещины.

Многократные падения привели к выходу из строя экрана, хотя в такой же ситуации экран iPhone 14 Pro работал. С нержавеющей сталью удар распределяется более равномерно по корпусу смартфона. Титан жёстче, поэтому точка удара у него более акцентированная. Возможно, новым смартфонам чехол нужнее, чем прошлогодним аппаратам.





После испытаний отсек задней камеры не только треснул, но и отвалился от корпуса, в то время как камеры на iPhone 14 Pro продолжали функционировать, а экран реагировал на сенсорный ввод. Слабым местом новой модели могут быть изогнутые края экрана.

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Правда, в этом году ремонт может обойтись дешевле. Заднее стекло на прошлогодних iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оценивают в $499 и $549, а в этом году ремонт стоит только в $169 и $199, пишет wccftech.