Avast и AVG проявляют себя на Windows значительно лучше

Компания AV-Comparatives опубликовала очередной отчёт о качестве работы антивирусных приложений. Тестирование проводилось на 64-разрядной версии операционной системы Windows 10.

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Речь идёт о тесте Real-World Protection, который проверяет защиту от угроз в интернете, а не запускаемых локально на компьютере вредоносных программ. Защитник Microsoft показал заметное ухудшение результатов. В прошлый раз он смог заблокировать 99,8% угроз, а теперь этот результат составил 99,2%, хотя в тестировании использовали меньшее число файлов, 254 вместо 520. Ложноположительный результат был только один вместо двух, хотя в процентном соотношении результат примерно одинаковый.

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Также хуже стали результаты у антивируса Касперского, McAfee, Bitdefender и ESET. Ранее антивирус Касперского демонстрировал 100% защиты и отсутствие ложных срабатываний. На этот раз полную защиту показал антивирус F-Secure, хотя у него было немало ложных срабатываний. Лучше всех проявили себя Avast и AVG с защитой на 100% и одним ложным срабатыванием, пишет Neowin.