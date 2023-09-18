Продолжительность игрового процесса будет достигать 100 часов

Вторая часть ремейка Final Fantasy VII производства Square Enix получила официальную дату релиза. На консолях PlayStation 5 игра появится 29 февраля будущего года.

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Sony дала возможность посмотреть на сиквел Final Fantasy VII Remake в рамках презентации State of Play, показав видеоролик. Масштаб игры подчёркивает её будущий релиз на двух дисках. Сообщается, что продолжительность игрового процесса будет составлять примерно 100 часов. Несмотря на такие внушительные цифры, игра доберётся лишь до середины сюжетной линии оригинальной Final Fantasy VII.





Незнакомые с прошлой игрой смогут купить обе в рамках предложения Final Fantasy VII Remake Intergrade (обновлённая версия) и Final Fantasy VII Rebirth два в одном. Предварительные заказы сейчас уже принимают, в комплекте предлагается доступ к первой части трилогии, пишет Engadget.