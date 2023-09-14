Sony представила ряд инноваций для PlayStation 5

Sony сделала заметный шаг вперед, представив ряд инноваций для PlayStation 5, реализация которых ожидалась многими поклонниками.

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Главной особенностью стало внедрение поддержки Dolby Atmos HDMI. Этот аудиоформат предлагает глубокое и объемное звучание, погружая игрока в атмосферу игры. Теперь владельцы PS5 смогут наслаждаться высококачественным 3D звуком не только через наушники, но и через совместимые системы домашнего кинотеатра, саундбары и телевизоры.

Sony также сосредоточила внимание на улучшении пользовательского опыта. Теперь можно соединить второй контроллер как "помощник" - идеально для совместных игр или помощи новичкам. Дополнительно, новая тактильная обратная связь в интерфейсе консоли обеспечивает более чувственное и интуитивное взаимодействие с меню.

Если раньше игроки могли пользоваться PlayStation Remote Play только на определенных устройствах, то теперь список совместимых девайсов расширился. Среди новинок - Chromecast с Google TV (4K) и Sony Bravia XR A95L, работающие на Android TV OS 12.

Для жителей США и Великобритании добавлены новые голосовые команды, а приложение PlayStation App в ближайшем будущем обещает порадовать свежими обновлениями.

Sony продолжает радовать своих пользователей, делая акцент на качественном и комфортном геймплее. Это обновление является лишь одним из многих примеров их постоянной работы в этом направлении.