Теперь можно просматривать ответы на мобильных устройствах

В социальной сети Threads в момент релиза летом отсутствовали некоторые функциональные возможности. Например, нельзя было цитировать сообщения других пользователей, для чего в Twitter есть ретвиты. Теперь на компьютерах в Threads появилась возможность цитировать сообщения. Для этого предлагается нажать на иконку репоста под публикацией и на открывшуюся команду «Цитировать». К репостам могут прилагаться ваши комментарии.

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Также пользователи смогут отслеживать ответы в выбранной теме с мобильных устройств, поставив показ уведомлений на протяжении суток. Для этого потребуется нажать на иконку колокольчика в правом верхнем углу поста.

Сервис Threads был представлен без множества привычных пользователям функциональных возможностей в тот момент, когда многие участники Twitter были разочарованы введением платной функциональности. Спустя два месяца после релиза в Threads появилась возможность вести поиск по ключевым словам и находить контент вместо аккаунтов других пользователей. Функциональность постепенно расширяется и разработчики надеются вернуть интерес тех, у кого он уже успел пропасть, пишет Engadget.