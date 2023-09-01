Пока только для пользователей из Австралии и Новой Зеландии

В приложении Threads появилась возможность, которую её пользователи хотели бы иметь изначально. Разработчики готовятся начать распространение поиска по ключевым словам. До сих пор поиск позволял находить только аккаунты других пользователей.

В настоящее время ведётся тестирование новой возможности в Австралии и Новой Зеландии. Затем поиск по ключевым словам будет распространяться в других англоязычных странах. Разработчики говорят, что слушают отзывы сообщества пользователей и работают над расширением возможностей поиска.

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Улучшенный поиск необходимо, если Threads хочет стать достойным конкурентом для Twitter. С его помощью есть надежда вернуть пользователей, которые ушли из Threads после первоначального знакомства.

В последнее время здесь появились и другие возможности, вроде полноценной веб-версии и хронологической ленты постов, как в Twitter, пишет Engadget.