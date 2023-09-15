Об этом рассказал углублённый анализ

В интернете была опубликована статья, согласно которой популярная сейчас игра Starfield производства студии Bethesda на видеокартах AMD идёт лучше, нежели на картах Nvidia. На сайте ChipsAndCheese игру тщательно изучили на флагманских видеокартах RTX 4090 и RX 7900 XTX. Последняя показала лучшие результаты на всех разрешениях, хотя чем выше разрешение, тем меньше была разница. RTX 4090 является заметно более быстрой по сравнению с картой AMD, но как оказалось, эта разница в вычислительной мощи не всегда трансформируется в преимущество в играх.

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Карта AMD выигрывает за счёт меньшего числа ядер с более крупными файлами регистров. Это даёт графическому процессору возможность отслеживать больше потоков на одно ядро, что увеличивает загрузку, а вместе с ней производительность, пропускную способность кеша L2 за счёт его меньшего размера и использования wave64 вместо wave32.

Таким образом, карта Nvidia проявляет себя в этой игре хорошо, а карта AMD ещё лучше. Starfield доступна на компьютерах и консолях Xbox последнего поколения, сообщает wccftech.