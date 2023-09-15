Обновление повышает стабильность и общую производительность игры

Выпущен первый патч для Starfield, исправляющий несколько критических ошибок в игре, а также улучшающий общую производительность и стабильность игры на ПК и консолях серии Xbox. Но это еще не все — команда разработчиков Starfield также опубликовала сообщение в блоге в связи с новым патчем, анонсировав несколько новых функций, которые скоро появятся в игре, включая поддержку DLSS.

Bethesda представила шесть новых функций, которые будут реализованы в игре в будущем. Список включает в себя крайне необходимый ползунок FOV, калибровку HDR, изменение яркости и контрастности, а также поддержку сверхширокого монитора 32:9, привязку клавиш для потребления еды и ранее упомянутую поддержку Nvidia DLSS.

реклама

Приятно видеть, что все эти дополнительные графические опции в Starfield без использования модов будут очень полезны для многих игроков Starfield. Многие из этих функций, в частности регулировка угла обзора, регулировка яркости и контрастности, являются основными функциями, которые обычно присутствуют во всех шутерах от первого лица с самого начала. Калибровку HDR тоже приятно видеть, и можно надеяться, что она исправит ужасный на данный момент HDR в игре.

Официальная интеграция DLSS, пожалуй, самая ожидаемая функция, особенно среди геймеров, использующих графические процессоры Nvidia. Моды для игры предлагали поддержку DLSS с первого дня, но, как и все моды, они могут быть неудобны для установки геймерам и могут оказаться нестабильными. Bethesda не уточнила, какие функции DLSS она будет реализовывать, например генерацию кадров, но текущие моды, такие как мод PureDark DLSS 3, доказывают, что генерацию кадров можно легко реализовать в Starfield вместе с масштабированием DLSS.

Сам по себе патч Starfield не является чем-то сумасшедшим и представляет собой, прежде всего, исправление, устраняющее три критические ошибки, влияющие на квесты Starfield. В квесте «Все, что можно купить за деньги» исправлена ошибка, из-за которой активность игрока могла привести к блокировке квеста. Патч также исправил проблему в квесте «В неизвестность». Последнее исправление ошибки адресовано игрокам, пытающимся пройти «Тени в неоне», где действия игрока могут привести к блокировке квестов.

Кроме того, команда разработчиков Starfield также тесно сотрудничает с Nvidia, AMD и Intel над поддержкой драйверов, чтобы обеспечить дальнейшее повышение производительности и стабильности игры. Можно надеяться, что дополнительная работа с драйверами, наконец, уравняет разницу в производительности, существующую в новейших графических процессорах Nvidia и Intel, по сравнению с графическими процессорами AMD последнего и предыдущего поколения, которые запускают игру с заметно более высокой частотой кадров.

Nvidia выпустила обновление для поддерживаемого оборудования GeForce RTX, которое позволяет изменять размер панели в Starfield. Однако, в отличие от обычного обновления драйверов, включение ReBar осуществляется в виде обновления «по воздуху» (OTA), которое автоматически применяется как к последнему драйверу Game Ready от Nvidia 537.34, так и к предыдущей версии драйвера 537.17.

Пользователи уже протестировали новый патч Starfield, а также новое OTA-обновление на RTX 4060 Ti. Оказалось, что прирост в лучшем случае незначительный: RTX 4060 Ti получила 5% дополнительной производительности при сохранении обоих обновлений. Возникают подозрения, что весь прирост производительности обусловлен обновлением ReBar, поскольку Nvidia также указала улучшение производительности на 5%, основываясь на своих данных тестирования.