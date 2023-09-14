Для него потребуется маршрутизатор с таким же стандартом

Среди ряда новшеств представленных на этой неделе смартфонов серии iPhone 15 в первую очередь обращает на себя внимание появление порта USB-C. На моделях iPhone 15 Pro установлен процессор нового поколения A17 Pro, хотя прирост производительности у него оказался не слишком серьёзным. Ещё есть сверхширокополосный чип U2 для повышения точности поиска в приложении Find My, что пригодится обладателям умных часов Apple Watch Series 9.

Среди прочего можно выделить поддержку на iPhone 15 Pro стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E, где скорость и надёжность подключения выше по сравнению с возможностями стандартов прежних поколений. Они смогут подключаться к маршрутизаторам с поддержкой полосы частот 6 ГГц.

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Наличие этого стандарта связи на смартфонах сократит задержку при передаче данных и повысит скорость. iPhone 15 и iPhone 15 Plus поддерживают более старый вариант Wi-Fi 6, так что и в этом плане у аппаратов Pro есть преимущество.

Однако, не все обладатели iPhone 15 Pro смогут воспользоваться этой скоростью, если у них нет маршрутизатора последнего поколения. Wi-Fi 6E есть также на iPad Pro и MacBook Pro, начиная с моделей 2022 года. Если у кого-то есть множество современных устройств Apple, для них может быть смысл в приобретении нового маршрутизатора, пишет wccftech.