Вслед за Apple Motorola предлагает купить аппараты подешевле

На одной неделе с анонсами следующего поколения iPhone компания Motorola решилась предложить собственные смартфоны. Аппараты Motorola Edge 40 Neo, Moto G84 5G и Moto G54 5G будут доступны для приобретения в ряде стран.

реклама

Motorola Edge 40 Neo в Великобритании стоит $375 и представляет собой довольно тонкое устройство с изогнутыми сторонами и защитой IP68. Здесь есть камера Ultra Pixel с разрешением 50 Мп и технологией полнопиксельной фокусировки. Производитель обещает высокое качество съёмки при слабом освещении.

Упаковка аппарата не использует пластик и на 60% состоит из переработанных материалов. В комплекте поставки есть чехол, полностью сделанный из растительного сырья.

Аппарат обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и зарядкой мощностью 68 Вт, от 0 до 50% заряжается за 15 минут. Здесь применяется экран pOLED размером 6,5 дюймов с частотой 144 Гц. Пиковая яркость достигает 1300 нит, работает устройство на процессоре MediaTek Dimensity 7030 и поддерживает стандарт связи 5G.

Moto G84 5G имеет отличительный кожаный внешний вид. Здесь установлена камера Ultra Pixel 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп с Macro Vision и передняя 16 Мп с быстрым автофокусом. Используется экран POLED размером 6,5 дюйма с бесконечным контрастом, частотой 120 Гц и яркостью 1300 нит. Данная модель работает на процессоре Snapdragon 695. В Европе аппарат появится по цене около $312.

Смартфон Moto G54 5G получил экран размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Есть здесь также стереодинамики. Установлена камера 50 Мп с оптической стабилизацией и технологией Quad Pixel, которая повышает чувствительность при слабом освещении вчетверо. Камера Macro Vision способна снять самые мелкие детали. Передняя камера 16 Мп имеет инструмент автоматического улучшения фотографий Face Beauty.

Этот смартфон работает на 8-ядерном чипе MediaTek Dimensity 7020 с аккумулятором 5000 мАч. Его цена составляет $225.

Продажи всех трёх моделей на Android 13 стартуют в конце сентября, пишет Digitaltrends.