Аккумулятор QM50 будет иметь емкость 5000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 68 Вт

Согласно последней информации, Motorola работает над новым телефоном под названием Edge 40 Neo, который будет выпускаться в трех цветовых вариантах. И сегодня появилась новые данные в которых говорится, что смартфон прошел сертификацию FCC. Благодаря правилам США о сертификации, появляется возможность узнать емкость аккумулятора и скорость зарядки, которая будет среднего класса. Аккумулятор QM50 будет иметь емкость 5000 мА*ч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 68 Вт, о чем свидетельствует совместимое зарядное устройство MC-681N. Телефон также будет оснащён 5G и NFC.

В скорости быстрой зарядки нет ничего нового — то же самое было и в предшественнике Edge 30 Neo. При этом емкость на 25% больше, чем у предыдущего поколения. Если рассматривать Edge 30 Neo, то он легкий и удобно лежит в руке, поэтому хочется надеяться, что Edge 40 Neo не увеличиться в весе устройства.

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В заключение, согласно ранее опубликованным характеристикам, экран будет представлять собой 6,55-дюймовый P-OLED с разрешением 1080p. Чипсет будет Dimensity 1050, объем оперативной памяти составит до 12 ГБ, а встроенной памяти — 256 ГБ. Заявленная цена в Европе составит 399 евро, что составляет около 40 000 - 45 000 рублей.