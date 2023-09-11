Этого требуют законы Евросоюза

Очередная бета-версия мессенджера Whatsapp содержит новый экран под названием «Сторонние чаты». Это означает возможность работы с другими мессенджерами. Пока этот экран пустой, но его существование может означать, что в будущем WhatsApp получит подобную совместимость для удовлетворения требований Закона Европейского Союза о цифровых рынках (DMA).

В июле Евросоюз объявил, что семь технологических компаний с оборотом свыше $7,5 млрд должны соблюдать требования DMA. В число этих компаний пошли Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (владелец TikTok), Meta, Microsoft и Samsung. Этим компаниям запрещено отдавать предпочтение собственным сервисам и они должны предлагать совместимость со сторонними приложениями. В число этих собственных сервисов попадает и WhatsApp.

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С марта 2024 года WhatsApp должен начать поддерживать сторонние мессенджеры вроде Signal и Telegram. Это значит, что пользователи этих мессенджеров смогут писать пользователям WhatsApp, даже если сами не зарегистрированы в WhatsApp. Если пользователи WhatsApp не захотят, они смогут не общаться с пользователями других мессенджеров. Предположительно, в такой переписке сохранится сквозное шифрование.

В этот список пока не входит приложение Apple iMessage. Однако, законодательство затрагивает магазин приложений App Store. От Apple требуется разрешить устанавливать на iOS сторонние магазины и дать поддержку сторонней загрузки приложений. Microsoft и Epic Games уже готовят свои магазины для iOS, пишет Engadget.