Появилась информация, что в ближайшие недели WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах, в частности на старой версии Android или iOS.

WhatsApp — одно из наиболее часто используемых приложений для обмена сообщениями в мире. Оно очень простое, понятное, его легко настроить и оно бесплатное, что стало его самым главным преимуществом. Став таким одним из самых первых, оно набрало себе огромную базу пользователей.

реклама

По данным Statista — немецкой компании, специализирующейся на рыночных и потребительских данных и содержащей более 1.000.000 различных статистических сведений, два миллиарда пользователей ежемесячно общаются в чате в WhatsApp, который скоро получит новый интерфейс.

Однако появилась информация, что в ближайшие недели WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах. В частности, это будут устройства под управлением более старой версии Android или iOS, которые больше не поддерживаются или не будут поддерживаться почтовым приложением.

В настоящее время WhatsApp поддерживается телефонами Android 4.1 и новее, а также iPhone под управлением iOS 12 и новее. Но эти условия должны измениться со следующего месяца. Так, только устройства под управлением Android 5.0 или более поздней версии будут совместимы с WhatsApp с 24 октября 2023 года. Никаких изменений для iPhone еще не объявлено.

Android 5.0, также известный как Android Lollipop, был выпущен в конце 2014 года. Эти устройства обычно получали обновления операционной системы в течение двух-трех лет после выпуска. Таким образом, только смартфоны, выпущенные в начале 2010-х годов, были лишены Android 5.0 и, следовательно, вскоре больше не смогут использовать WhatsApp и его новинки, такие как отправка видео в HD качестве.

Чтобы проверить как влияют на ваш смартфон изменения совместимости с WhatsApp, необходимо на смартфоне Android перейти в «Настройки», затем «о телефоне» и «версия Android». В результате можно узнать, установлена ли на вашем устройстве версия, которая будет совместима с приложением WhatsApp.

Что касается iOS, то WhatsApp будет недоступен только пользователям, которые все еще используют iPhone 5 или 5c, выпущенными в 2012 и 2013 годах соответственно.

Соцсеть Meta обещает, что владельцы смартфонов будут уведомлены заранее в приложении WhatsApp и что они получат «несколько напоминаний об обновлении», но это не исключает того, что на практике некоторые пользователи потеряют доступ к WhatsApp с 24 октября 2023 года.

Вот несколько типов смартфонов, которые не имеют Android версии 5.0:

Samsung Galaxy Ace 2

Huawei Ascend Y300

Sony Xperia U

Motorola Droïde 3

LG Optimus L3 II



