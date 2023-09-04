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WhatsApp готовится получить новый интерфейс с изменением цветов
Новшества увидели в бета-версии приложения на Android

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Мессенджер WhatsApp получает обновления очень часто, и по этой причине далеко не все из них крупные. Однако, очередное обновление может стать достаточно значительным, поскольку в нём будут внесены изменения в дизайн интерфейса.

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Бета-версия приложения под Android под номером 2.23.18.18 содержит ряд изменений в верхней панели. В частности, изменён цвет фона, навигация наверху и представлены фильтры чата. Изменение фонового цвета с зелёного на белый наблюдалось ещё в июне и теперь очевидно, что оно войдёт в состав обновлённой версии приложения.

Рядом с изображением профиля появится дополнительная кнопка меню. В этой области фон и строка состояния стали белыми, а логотип приложения вместо белого теперь зелёный.

Новая функциональность позволит сортировать переписку по непрочитанным сообщениям, персональным и деловым чатам. Всё это будет доступно и версии WhatsApp на iOS. Два варианта приложения должны получить одинаковый внешний вид и функциональные возможности, отвечая требованиям дизайна Material Design 3 от Google, пишет Phonearena.

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#whatsapp
Источник: phonearena.com
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DIP48
19:16
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:15
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:11
Прикручивали, как раз прикручивали, начиная еще с СССР))). Москвич-400 / 401, представлял собой воссозданный на основе сохранившихся экземпляров и полученных СССР по репарациям остатков оборудования и...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:10
А уж какие легенды ходят про "настоящее немецкое качество" Опеля))). Владельцы Опелей матом не дадут соврать))).
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:10
Так почему на мерседесе не прикручивали шилдик москвич ? А все что потому что не хотят свою марку вговне топить
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:09
Даже более того, немецкие бренды собирались и делались в России, все эти БМВ, Мерсы.)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:08
Нас правительства официально дурит, китайская гавной , под шильдик москвича. Боже какой же зашквар. И мы ещё говорим о суверенитете...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
А ты переехавший из Неньки хохол ? Южнорусский, так бы сразу и сказал. Если, конечно, фото не спер чужое из сети.
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
Ставят еще как ставят. И немцы ставят и американцы и англичане. Китай везде. Даже в айфоне)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:05
Пипец ты деревянный. Почему на поршень никто не ставит шильдик Лада? Даже можешь не гуглить, не найдёшь хд
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
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