Новшества увидели в бета-версии приложения на Android

Мессенджер WhatsApp получает обновления очень часто, и по этой причине далеко не все из них крупные. Однако, очередное обновление может стать достаточно значительным, поскольку в нём будут внесены изменения в дизайн интерфейса.

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Бета-версия приложения под Android под номером 2.23.18.18 содержит ряд изменений в верхней панели. В частности, изменён цвет фона, навигация наверху и представлены фильтры чата. Изменение фонового цвета с зелёного на белый наблюдалось ещё в июне и теперь очевидно, что оно войдёт в состав обновлённой версии приложения.

Рядом с изображением профиля появится дополнительная кнопка меню. В этой области фон и строка состояния стали белыми, а логотип приложения вместо белого теперь зелёный.

Новая функциональность позволит сортировать переписку по непрочитанным сообщениям, персональным и деловым чатам. Всё это будет доступно и версии WhatsApp на iOS. Два варианта приложения должны получить одинаковый внешний вид и функциональные возможности, отвечая требованиям дизайна Material Design 3 от Google, пишет Phonearena.