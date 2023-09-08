Три камеры с основной 48 Мп и панель OLED 6,82 дюйма

Представив на днях у себя на родине смартфоны Mate 60 5G и Mate 60 Pro 5G с поддержкой стандарта связи 5G, компания Huawei теперь предлагает складной смартфон и ещё более мощную модель Mate 60 Pro+, которая уже доступна для предварительных заказов. Новинка получила крупный экран OLED LTPO размером 6,82 дюйма с разрешением 1,5K (2720 x 1260), частотой 1–120 Гц, 10-битным цветом, цветовым диапазоном P3 и вторым поколением защитного стекла Kunlun. Спереди у него находится камера с разрешением 13 Мп и 3D-камера глубины для лицевого распознавания.

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Разрешение основной задней камеры равно 48 Мп, есть оптическая стабилизация и переменная апертура f/1.4–f/4.0. Рядом располагается сверхширокоугольная камера 40 Мп и ультрамакротелеобъектив 48 Мп с оптической стабилизацией. Аппарат работает на операционной системе Harmony OS 4.0, новом процессоре Kirin 9000s, у него 16 ГБ памяти и хранилище до 1 ТБ.

Используется батарея ёмкостью 5000 мАч, мощность проводной зарядки 88 Вт, беспроводной 50 Вт. Поддерживается и обратная беспроводная зарядка мощностью 20 Вт. Среди других характеристик устройства можно назвать NM, два слота для SIM-карт, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, двухчастотный GPS, NFC, инфракрасный сенсор, сканер отпечатков внутри экрана, двустороннюю спутниковую связь, рейтинг защиты IP68.

Доступны конфигурации 16 ГБ/1 ТБ и 16/512 ГБ, цены названы не были. Предлагаются бежевый и чёрные цветовые варианты, продажи стартуют 9 октября, сообщает Gizmochina.