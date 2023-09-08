Три задние камеры с основной 50 Мп и спутниковая связь

Не так давно в Китае компания Huawei анонсировала мобильные устройства Mate 60 5G и Mate 60 Pro 5G. Вместо проведения мероприятия компания опубликовала данные об этих аппаратах в магазине Huawei. Точно так же она поступает и на этот раз, представляя ряд новых продуктов, в число которых входит гибкий смартфон Mate X5.

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Этот аппарат обладает внешним экраном OLED LTPO размером 6,4 дюйма с разрешением 2504 x 1080 и соотношением сторон 20,9:9, частотой дискретизации сенсорного касания до 300 Гц и защитным стеклом Kunlun. Внутри находится складная панель OLED LTPO размером 7,85 дюйма с разрешением 2496 x 2224 пикселей, соотношением 8:7,1 и частотой дискретизации до 240 Гц. В обоих случаях частота обновления экрана меняется от 1 Гц до 120 Гц, поддерживаются 10-битные цвета, цветовой диапазон P3 и высокочастотное затемнение 1440 Гц. На корпусе находится сканер отпечатков.

Производитель не указывает процессор, но скорее всего это Kirin 9000s, как и в Mate 60. Ничего не говорится о поддержке стандарта связи 5G. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, хранилище 512 ГБ.

Разрешение передней камеры равно 8 Мп. Сзади находится основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп и телеобъектив-перископ 12 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения. Работает аппарат на системе Harmony OS 4.0.

Ёмкость батареи у него составляет 5060 мАч, мощность проводной зарядки 66 Вт, беспроводной 50 Вт. Поддерживается установка двух SIM-карт, слот для карт NM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, двухчастотный GPS, NFC, двухмерное лицевое распознавание, USB-C (USB 3.1 Gen 1), двусторонняя спутниковая связь и рейтинг защиты IPX8. Размеры аппарата составляют 156,9 х 72,4 х 11,08 мм в сложенном состоянии и 156,9 х 141,5 х 5,3 мм в раскрытом, вес 245 г.

Существуют конфигурации 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Предлагаются чёрный, белый, золотой, зелёный и фиолетовый цветовые варианты с кожаными и стеклянными вариантами задней панели. Коллекционная версия с объёмом памяти 16 ГБ выпускается с хранилищем 512 ГБ и 1 ТБ. Стоимость пока не была названа, продажи должны начаться 15 сентября, но про появление устройства за пределами Китая не сообщается, пишет Gizmochina.