Вместо выпуска финального варианта разработчики продолжают шлифовать систему

В прошлом году финальная версия системы Android 13 была представлена в середине августа. На этот раз окончательная версия Android 14 должна была появиться на первой неделе сентября, но этого не произошло. Вместо этого Google выпускает очередную бета-версию.

Система под номером 5.3 доступна на аппаратах Google Pixel. Это небольшое обновление, поскольку журнал изменений содержит всего девять не особо важных пунктов. Участвующие в программе тестирования обладатели аппаратов Pixel скоро получат уведомления о возможности установить обновление по воздуху.

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Инсайдер Мишаал Рахман на днях сообщил, что Google приняла решение перенести дату релиза окончательного варианта Android 14 на несколько недель. На 4 октября запланирован анонс линейки смартфонов Pixel 8 и многие считают, что тогда же состоится релиз Android 14. В таком случае впервые Android будет выпущена не раньше, чем очередное поколение смартфонов Pixel.

Не исключено, что нынешняя бета-версия окажется не последней, пишет Androidauthority.