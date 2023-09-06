Система может появиться одновременно со смартфонами Pixel 8

На этой неделе должен был быть представлен исходный код операционной системы Android 14. Похоже, сегодня этого не произойдёт. OEM-производители могли получить от Google уведомление о задержке распространения очередной версии системы.

Специализирующийся на Android инсайдер Мишаал Рахман сообщает, что теперь система Android 14 может появиться в октябре. В Twitter он пишет, что 4 октября будет опубликовано описание уязвимостей в Android 14 Security Release Notes. В этот же день ожидается появление смартфонов Google нового поколения.

реклама

Если так, то очередная версия Android Open Software Project (AOSP) впервые выйдет одновременно с новыми аппаратами Pixel.

Поскольку OEM-производители ждали релиза Android 14 сегодня, они уже анонсировали появление собственных оболочек на её основе позже в сентябре. OnePlus в конце августа пообещала представить Oxygen OS 14 25 сентября, но теперь неизвестно, произойдёт ли это в означенный день. Быть может, Google потребует от производителей перенести релиз своих оболочек на более поздний срок, пока не появится AOSP Android 14, пишет Androidauthority.