Также названы цветовые варианты устройства

Меньше месяца остаётся до анонса линейки смартфонов в Google Pixel 8, и утечек информации о них уже было множество. На этот раз источником данных стала сама Google, со всех сторон показавшая модель Pixel 8 Pro с различными датчиками и разъёмами. Это позволило узнать о новом датчике температуре и существовании классического отсека SIM-карт, а также трёх цветовых вариантах. Это будут синий, керамический и чёрный цвета.

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Домашний экран Google Pixel 8 Pro напоминает Pixel 7 Pro. Ожидается наличие основной камеры с разрешением 50 Мп, которая будет собирать в полтора раза больше света. Ещё есть сверхширокоугольная камера Sony 64 Мп. Экран должен стать плоским вместо изогнутого, как на Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro. Ёмкость батареи составит 5000 мАч при мощности зарядки 27 Вт.

Google проведёт мероприятие 4 октября. Кроме смартфонов, ожидается анонс часов Pixel Watch 2, а также релиз операционной системы Android 14, утверждает Engadget.