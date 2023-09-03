С 4 октября пользователи с нетерпением ожидают презентацию Pixel 8 и Pixel 8 Pro вместе с часами Pixel Watch 2

Предполагается, что Google наконец-то исправит одну "болезненную" проблему серии Pixel 6, представив в серии Pixel 8 ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Несмотря на то, что сканер отпечатков пальцев не является революционной новинкой, которая может привлечь потребителей, улучшенная емкость батареи и эффективный чипсет увеличат время автономной работы у Pixel 8.

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Google также продолжает улучшать фотографические возможности Pixel, которые всегда были на высоте в серии Pixel. Предполагается, что в Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут использоваться 50-Мп сенсоры ISOCELL GN2, которые передают на 35% больше света и значительно улучшат качество съемки в условиях недостаточной освещенности. Также известно о более долгой выдержке, которая сократит размытость фотографий, сделанных в движении.

Сверхширокоугольные камеры линейки Pixel 8 будут оборудованы новым сенсором, который уже завоевал популярность. Однако, это не новинка – сенсор Sony IMX787 с 64 Мп, который уже применяется в основной камере модели Pixel 7a, также найдет свое применение в флагманских моделях Pixel 2023. В ноябре 2018 года компания Google предложила новую фотографическую функцию – Night Sight, идеально подходящую для съемок в темное время суток.

Ночной режим впервые появился у моделей Pixel 3 и Pixel 3 XL и даже Pixel 2 получил обновление с этой функцией. Night Mode позволяет пользователям Pixel делать фотографии в условиях недостаточной освещенности, избегая использования вспышки и не ослепляя окружающих. С течением времени, и другие производители добавили схожие возможности в свои смартфоны. Однако, Google готовит следующий шаг и планирует предложить видеоверсию Night Sight в линейке Pixel 8.

Теперь новые телефоны Pixel обещают преимущества не только в фотографии, но и в видеозаписи.