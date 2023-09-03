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Android 14 вскоре появится на телефонах OnePlus
Компания OnePlus объявила о своих намерениях выпустить пользовательский интерфейс OxygenOS 14, основанный на Android 14, на поддерживаемых телефонах

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Согласно заявлению компании, OxygenOS 14 будет доступен с 25 сентября, что позволит владельцам OnePlus оказаться в рядах пользователей Android 14. По сути, владельцы OnePlus 10 Pro, вероятно, получат это обновление сразу после владельцев Google Pixel, которые смогут обновить свою операционную систему с первого дня выпуска.

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OnePlus заверяет, что пользователи смогут ожидать "быстрого, плавного и стабильного" обновления OxygenOS. Компания также уверяет, что это станет "самым интеллектуальным и интуитивно понятным программным продуктом в истории OnePlus".

В компании сообщили, что в OxygenOS 14 будет представлена новая платформа производительности Trinity Engine. OnePlus утверждает, что данная платформа смогла создать удобное взаимодействие для пользователя между аппаратной и программной частями устройства.

Согласно пресс-релизу компании, Trinity Engine способна раскрыть все возможности устройств OnePlus, позволяя справиться с задачами в различных сферах, таких как улучшение энергоэффективности, повышение многозадачности и обеспечение высокой производительности и плавности работы.

Trinity Engine включает шесть новаторских технологий: CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch и HyperRendering. Благодаря этим технологиям достигается универсальность, быстрота и плавность работы в ситуациях, таких как одновременное выполнение нескольких задач, интенсивные мобильные игры и долгосрочное использование устройства.

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#oneplus #android 14 #oxygenos 14
Источник: trustedreviews.com
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