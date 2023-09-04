В нём появятся заметки и разделение на категории

Компания Microsoft работает над обновлением своего браузера Edge. В частности, речь идёт о встроенном менеджере паролей. В следующей версии появится раздел под названием «Кошелёк» и некоторые опции для упрощения и повышения удобства использования менеджера.

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В частности, можно будет разделять пароли по категориям и добавлять заметки. При сохранении или создании паролей браузер позволит выбрать категории бизнес, электронная почта, развлечения, финансы, игры, новости, покупки, социальные сети, спорт, технологии, путешествия, коммунальные услуги и другие. Пока не поддерживается создание категорий, не предусмотренных разработчиками. Выбирать предстоит из 14 предлагаемых вариантов.

Добавление заметок напоминает такую возможность в Google Chrome и отдельных бесплатных и платных менеджерах паролей.

Чтобы опробовать возможности обновлённого менеджера пароля, нужно скачать последнюю сборку Microsoft Edge Canary. Дальше в адресную строку вводится Edge://flags и ищется флаг «Edge Password Manager V2», который нужно активировать. После перезапуска браузера открывается адрес Edge://wallet/passwords или можно нажать на иконку профиля и на ярлык пароля с изображением ключа. Функциональность заметок пока не доработана и они создаются, но не сохраняются, сообщает Neowin.