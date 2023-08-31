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Microsoft начинает удалять функции из своего браузера Edge для улучшения пользовательского опыта
Детский режим, инструменты грамматики и многое другое удалят в версии Edge 117.

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Microsoft никак не может довести до ума свой браузер Edge, сколько бы ни навязывала его пользователям Windows. Полностью изменив дизайн своего браузера на основе открытого движка Chromium, компания Microsoft так и не увидела значительного роста доли веб-трафика. Сначала разработчики добавили множество новых функций в надежде привлечь больше пользователей, но это не помогло и теперь компания решила пойти по другому пути. В версии Edge 117 будет удалено большинство функций.

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Edge 117 начала распространяться по бета-каналу в конце прошлой недели, а дополнительный патч появился всего несколько дней спустя. Этот патч включает в себя стандартный набор улучшений и исправлений ошибок, но в списке изменений присутствует ранее не встречавщийся заголовок "Устаревшие функции".

 «Чтобы улучшить взаимодействие с конечными пользователями и упростить меню «Дополнительные инструменты», следующие функции устарели: Решатель математических задач, Словарь в картинках, Цитаты, Инструменты грамматики и Детский режим», — говорится в сообщении.

Скорее всего вы задались вопросом, для чего вообще нужны эти функции. Microsoft отказывается от них, потому что они мало используются, и нет смысла загромождать и без того многофункциональный браузер функциями, которые люди не используют. Продолжать поддерживать эти функции также было бы пустой тратой ресурсов разработчиков. Не волнуйтесь, вы ничего важного не пропустили, если так и не протестируете ни одну из этих функций.

Похоже, что функция, которая помогает решать задачи по математике не заинтересовала школьников.

Решатель математических задач или Math Solver помогал пользователям решать математические задачи, но так и не стал популярным, поскольку в интернете полно "решебников" и появился ChatGPT, который решает не только математические задачки. Инструменты грамматики или Grammar Tools напоминал пользователям сложные грамматические правила. Словарь в картинках или Picture Dictionary представлял собой инструмент для лучшего понимания прочитанного, который позволял выделять слова, чтобы увидеть соответствующее изображение, если таковое имеется. Детский режим или Kids Mode, как следует из названия, должен был сделать браузер более удобным для детей за счет фильтрации контента и более простого интерфейса. Наконец, Цитаты или Citations, которые наверно были единственными полезными в этой группе функций. Эта простая функция позволяет генерировать цитаты в формате APA, MLA или Chicago-формате для заданной веб-страницы.

Удаление неэффективных функций является положительным моментом, но это не изменит судьбу Edge. По данным StatCounter, в 2020 году до перехода на Chromium Microsoft занимала около 3% мирового рынка браузеров (все платформы), а три года спустя — 5%. Google Chrome лидирует с показателем более 60%, что становится еще более впечатляющим, если учесть, что многие из пользователей используют Edge для загрузки Chrome на свои компьютеры.

Если Edge когда-нибудь окажет существенное влияние на то, как люди просматривают веб, это произойдет благодаря искусственному интеллекту. В Edge 117 действительно встроен небольшой искусственный интеллект. Функция поиска теперь использует ИИ, чтобы угадать, какое слово вы имеете в виду, когда допустили ошибку, но основные функции искусственного интеллекта получены от партнерства с OpenAI и ее ChatGPT. Новая функция Copilot будет интегрирована с Edge, позволяя задавать вопросы о просматриваемом контенте.

Если вы хотите дать Edge еще один шанс, то он все равно уже установлен на вашем ПК с Windows. Просто откройте его. Тот факт, что у Microsoft до сих пор так много проблем с тем, чтобы заставить людей открыть предустановленное приложение, не сулит ничего хорошего для будущего браузера. Edge 117 в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, но в ближайшие недели он должен выйти на стабильную версию.

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#microsoft #windows #искусственный интеллект #браузер edge #edge 117
Источник: learn.microsoft.com
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