Вторая конфигурация может стоить 750 евро

До конца нынешнего года ожидается появление планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE, которые будут представлять собой урезанный вариант выпущенных в августе премиальных Galaxy Tab S9. Появилась информация о возможной розничной цене будущих планшетов в европейских магазинах. Конфигурация 6/128 ГБ с поддержкой только Wi-Fi обойдётся в 550 евро, а 8/128 ГБ стоит 750 евро, так что бюджетными эти планшеты не назовёшь.

С другой стороны, Galaxy Tab S9 в Европе стоит минимум 899 евро, а Tab S9 Plus стоит от 1119 евро. Наконец, минимальная цена самого дорогого Tab S9 Ultra равна 1339 евро.

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Поскольку источник не самый проверенный, информация может оказаться не совсем точной. Если же она верная, стоимость будет выше по сравнению с планшетами вроде OnePlus Pad и Xiaomi Pad 6.

Новые планшеты Samsung будут работать на собственном процессоре Exynos 1380, предложат минимум 128 ГБ хранилища и сканер отпечатков пальцев сбоку. Модель Plus получит две камеры сзади, большой экран и крупный аккумулятор, пишет Androidauthority.