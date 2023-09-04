Версия iPad Pro с 14,1" дисплеем постоянно упоминалась в слухах, и существовала небольшая вероятность, что Apple действительно выпустит эту версию планшета.

Компания Apple «вплотную подошла» к выпуску в 2023 году совершенно новой 14,1" модели iPad, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. К сожалению, компания пошла против своего первоначального решения сосредоточиться на моделях OLED, которые должны появиться в 2024 году. Ни слова о разработке iPad Pro большего размера, но в более ранних отчетах говорится, что компания тестировала прототипы с более мощной SoC.

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Самый большой дисплей iPad Pro, продаваемый на сентябрь 2023 года, оснащен 12,9" мини-светодиодным экраном. По данным издания AppleInsider, калифорнийская фирма решила сосредоточиться на 13" обновлении, которое выйдет в 2024 году с обновлениями OLED и M3, а также поддержкой обновленной клавиатуры Magic Keyboard с алюминиевой конструкцией и большим трекпадом.

В одном из слухов про дисплей размером 14,1" говорилось, что более крупный iPad Pro будет иметь преимущество в размерах благодаря увеличенному размеру экрана и использованию модифицированной версии iPadOS , а также возможности одновременного подключения двух дисплеев с высоким разрешением. По другому слуху, Apple тестирует более крупный планшет с M3 Pro вместо обычного M3.

Apple придется существенно улучшить характеристики более крупного iPad Pro, чтобы оправдать покупку, поэтому версия с M3 Pro будет иметь смысл. 16" модель, о создании которой в последний раз сообщало издание The Information, может по-прежнему находиться в активной разработке. Пока неизвестно, какую технологию отображения Apple собирается использовать в этой модели.