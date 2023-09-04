Второй планшет китайского производителя может оказаться дешевле первого

В середине лета состоялся анонс планшета OnePlus Pad, который стал первым в истории этого китайского производителя. Теперь появляется информация о том, что ждать второго придётся недолго. Им может стать модель OnePlus Pad Go.

В Твиттере инсайдер @1NormalUsername рассказал о планшете с модельным номером OPD2304. Подтверждает его существование запись об устройстве в базе данных Бюро стандартов Индии (BIS). Из этого нетрудно догадаться, что планшет будет представлен по меньшей мере в Индии.

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Также существует модельный номер OP2305, под которым может скрываться ещё одна версия этого же планшета. Возможно, в одном случае будет сотовая связь, в другом только Wi-Fi.

Ещё в июле на китайской платформе сертификации радиосвязи появлялись в данные о планшете Oppo с модельным номером OPD2301. Его маркетинговое название может быть Oppo Pad Air 2 и анонс ожидается уже в сентябре. OnePlus Pad Go может быть международной версией этого планшета.

Перечня характеристик пока нет, но второй планшет может быть менее мощным, чем первый. Ожидается экран LCD IPS размером 11,6 дюйма с разрешением 2К и частотой 144 Гц, процессор Dimensity 9000, до 12 ГБ памяти типа LPDDR5, 256 ГБ хранилища UFS 3.1, батарея ёмкостью 9510 мАч и зарядка мощностью 67 Вт. Не исключено использование основной камеры 13 Мп, передней 8 Мп и системы Android 13 с OxygenOS 13.1, сообщает Gizmochina.