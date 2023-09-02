Windows 10 увеличила число пользователей

Анализирующий трафик веб-сайт Statcounter в начале очередного месяца опубликовал отчёт по долям разных версий операционной системы Windows. Новейшая Windows 11 в минувшем месяце потеряла часть пользователей и откатилась к показателям пятимесячной давности.

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В октябре Windows 11 исполняется два года и Microsoft собирается прекратить поддерживать выпущенную тогда версию 21H2, пользователям которой пора готовиться к принудительному обновлению. За два года система не стала доминирующей и лидировать продолжает Windows 10 с долей 71,94%. В августе Windows 10 увеличила свой результат на 0,8%. Windows 11 потеряла 0,49% и её доля составляет 23,17%, как весной.

Скоро будет выпущена версия Windows 11 23H2 и Microsoft наверняка надеется, что она привлечёт внимание новых пользователей. В этой версии будет ряд функциональных новшеств, вроде улучшений в проводнике и возможностей на основе искусственного интеллекта.

Доля Windows 7 сейчас составляет 3,5% (-0,19%), у Windows 8 она 0,84%. Даже Windows XP имеет результат 0,32% спустя десятилетие после прекращения поддержки, пишет Neowin.