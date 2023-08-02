Доступна статистика операционных систем за июль 2023

Фирма StatCounter ежемесячно публикует статистику распространения не только браузеров, но и операционных систем. Сама Microsoft не торопится делиться подобными сведениями, поэтому приходится узнавать о популярности разных версий Windows на стороне.

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Статистика за июль показывает, что доля последней на данный момент Windows 11 составляет 23,68% от всех компьютеров на Windows. Лидировать продолжает Windows 10 с долей 7,1%, которая выросла на 0,01%. Когда в начале года была полностью прекращена поддержка Windows 7, Windows 10 укрепила свои позиции ещё больше.

Однако, конец жизненного цикла Windows 10 всё ближе, поэтому пользователи постепенно переходят с неё на Windows 11. При этом темпы роста популярности последней не такие высокие, как хотелось бы Microsoft. В апреле доля Windows 11 составляла 23%, и с тех пор выросла меньше чем на 1%.

Самая популярная в истории Windows 7 сохраняет наиболее преданных пользователей, а именно 3,7%. Меньше 1% остаётся доля Windows 8, 8.1 и XP, пишет Neowin.

Windows 10 — 71,1% (+0,01%).

Windows 11 — 23,68% (-0,25%).

Windows 7 - 3,7% (+0,01%).

Windows 8.1 — 0,7%.

Windows 8 — 0,35%.