Устройство на Android 12 для любителей мобильных игр

В июле состоялся анонс портативной игровой консоли AYANEO Pocket Air, которую производитель собирался начать продавать в августе. Потом планы были скорректированы и продажи начнутся 5 сентября. В конце сентября устройство начнут рассылать покупателям с платформы Indiegogo. Первоначальная цена составляет 279 за конфигурацию 6/128 ГБ. Затем стоимость вырастет до $299. Конфигурация 8/256 ГБ поначалу стоит $329, версия 12/512 ГБ $399. Затем их стоимость вырастет на $50.

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Устройство обладает экраном с диагональю 5,5 дюйма при разрешении 1080p, широкими углами обзора и цветовым диапазоном. Плотность пикселей составляет 404 ppi, поддерживаются 185% цветового диапазона sRGB, 109% NTSC, 100% DCI-P3 и 96% Adobe RGB. Работает консоль на чипе MediaTek Dimensity 1200, применяется оперативная память типа LPDDR5 и хранилище UFS 3.1.

Устройство предлагается в белом цветовом варианте (Retro White) и обладает воздушным охлаждением уровня X8. Ёмкость батареи составляет 7350 мАч. Имеется контроллер, джойстик с датчиком Холла, триггеры Холла и двигатель по оси X для получения высокоточной тактильной обратной связи. Также есть два шестиосевых гироскопа, чтобы точнее отслеживать движения.

Отличительной чертой устройства является система звуковой вибрации SoundTap+Magic. Для подключения доступны разъёмы USB 3.2 Gen2 Type-C, USB Type-C для зарядки, разъём для наушников, слоты nano-SIM и microSD. В клавише питания есть сканер отпечатков пальцев.

Размеры корпуса 224 х 89,5 х 17 мм, весит устройство 380 г. Предлагаются стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, основные диапазоны 4G/LTE. Установлена система Android 12 и кастомный лаунчер AYA Space, сообщает Gizmochina.