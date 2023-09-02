Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Консоль AYANEO Pocket Air поступит в продажу 5 сентября на чипе Dimensity 1200
Устройство на Android 12 для любителей мобильных игр

реклама

В июле состоялся анонс портативной игровой консоли AYANEO Pocket Air, которую производитель собирался начать продавать в августе. Потом планы были скорректированы и продажи начнутся 5 сентября. В конце сентября устройство начнут рассылать покупателям с платформы Indiegogo. Первоначальная цена составляет 279 за конфигурацию 6/128 ГБ. Затем стоимость вырастет до $299. Конфигурация 8/256 ГБ поначалу стоит $329, версия 12/512 ГБ $399. Затем их стоимость вырастет на $50.

реклама

Устройство обладает экраном с диагональю 5,5 дюйма при разрешении 1080p, широкими углами обзора и цветовым диапазоном. Плотность пикселей составляет 404 ppi, поддерживаются 185% цветового диапазона sRGB, 109% NTSC, 100% DCI-P3 и 96% Adobe RGB. Работает консоль на чипе MediaTek Dimensity 1200, применяется оперативная память типа LPDDR5 и хранилище UFS 3.1.

Устройство предлагается в белом цветовом варианте (Retro White) и обладает воздушным охлаждением уровня X8. Ёмкость батареи составляет 7350 мАч. Имеется контроллер, джойстик с датчиком Холла, триггеры Холла и двигатель по оси X для получения высокоточной тактильной обратной связи. Также есть два шестиосевых гироскопа, чтобы точнее отслеживать движения.

Отличительной чертой устройства является система звуковой вибрации SoundTap+Magic. Для подключения доступны разъёмы USB 3.2 Gen2 Type-C, USB Type-C для зарядки, разъём для наушников, слоты nano-SIM и microSD. В клавише питания есть сканер отпечатков пальцев.

Размеры корпуса 224 х 89,5 х 17 мм, весит устройство 380 г. Предлагаются стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, основные диапазоны 4G/LTE. Установлена система Android 12 и кастомный лаунчер AYA Space, сообщает Gizmochina.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ayaneo
Источник: gizmochina.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Портативная консоль Ayaneo Pocket S получит процессор Qualcomm Snapdragon G3x Gen2
AYANEO Slide становится первой портативной консолью на Windows с клавиатурой с RGB
Розничная цена игрового наладонника AYANEO KUN с 8,4-дюймовым экраном начинается от 1209 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкая пресса: Германия отказалась от газа из РФ, но в 3 раза нарастила закупку удобрений
+
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
26
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
15
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
1
Носимый ПК-рюкзак виртуальной реальности ZOTAC вышел в новой версии с более простой видеокартой
+
Украина уже 3 недели не запускает Storm Shadow – куда ВСУ дели все ракеты от Сунака и Макрона
1
Испанская пресса восхищена новой ПТУР 9М123 «Хризантема», пробивающей бронелист толщиной 1.2 м
3
Польская пресса сообщает, что русские создали «летающий авианосец» для дронов
+
Аналитики из США - Пентагон надеется, что русские уничтожат много старых истребителей F-16 в Украине
1
Зеленский попросил у Запада около 160 истребителей F-16
9
Bosch рассчитывает на государственную поддержку для запуска производства чипов в Калифорнии
+
Экс-военный из США: Пентагону выгодно, чтобы Россия сбила все переданные Украине истребители F-16
2
Предполагаемая оценка Radeon RX 7700 XT в 3DMark Time Spy ставит её выше RX 6800
+
Новая российская подлодка проекта П-750Б получит отсек для дронов
+
Gigabyte представляет SSD Aorus Gen5 12000 со скоростью до 12,4 Гбайт/с и огромным кулером
1
Аэропорт в Пскове возобновил работу без ограничений после массовой атаки дронами
1
Украинская авиация получит усовершенствованные ракеты AMRAAM, которые устанавливаются на F-16
1
Россия и Северная Корея активно ведут переговоры по вооружению, передает разведка США
1
Официально представлен Volkswagen Passat B9: намного больше B8, только в «универсале», дизельные версии остались
1
Впервые складной смартфон от OnePlus сумел пройти жесткий заводской тест на прочность
+

Популярные статьи

Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
5
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
45
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
4
Starfield - главный багодром 2023 года
54
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
12
Российские экипажи Су-24 и Су-30СМ уничтожили шесть катеров с десантом ВСУ в районе Змеиного
4
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+
5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
6
Какие игры выйдут в сентябре 2023
3
Особенности выборов в СССР: можно было купить дефицит и выпить в буфете
4

Сейчас обсуждают

century84
08:09
Как только на украине общество увидит сколько сотен тысяч человек погибло, тут не только карьере тут самому зелене конец настанет.
Гуаньча: Как только ВСУ оставят Купянск, Зеленскому нужно забыть о своих президентских амбициях
Дмитрий
08:06
Максимум для разблокировки смартфона отпечаток годится. Всё остальное я бы не стал раздавать. Ибо утечет в сеть как и все данные что уже утекли)
Десятки тысяч россиян обратились в МФЦ для написания заявлений об отказе от сбора биометрии
vb87911
08:03
Рубль крепнет, СВО успешное, всё идёт по плану 🤣🤣🤣
Рубль крепнет, криптовалюты дешевеют, а видеокарты продолжают дорожать
ЛехаСектоид
08:03
"Max. Boost Clock Up to 4.5GHz" В осст турбо буст отключен?
5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
kitava
08:01
Там скорее 250 тыс погибших и пропавших без вести и дезертиры тысяч 120 раненных тяжело и тысяч 30 в плену. А остальные 400-500 тыс были хотя бы по разу на лечении. Вот такие пироги. Поэтому и планы 5...
В России вырос спрос на ноутбуки – популярностью пользуются модели для работы стоимостью 50-55 тысяч
century84
08:00
Он поди думал призывники по клику мышки из военкомата спавнятся. Тут оказывается не стратегия, а сурвайвл с ограниченными ресурсами.
Le Figaro: Нехватка призывников заставила Зеленского нервничать
kitava
07:57
Ну тут нагнетать не стоит. Большая часть погибла так как на оккупированных территориях была просто никому не нужна. Голод там, эпидемии, коммуникации в условиях войны просто немцев не интересовали. Из...
В России вырос спрос на ноутбуки – популярностью пользуются модели для работы стоимостью 50-55 тысяч
Boris Kopyltsov
07:56
Ты пытаешься спорить с ботами. Не трать силы. Их смогут убедить только злоумышленники, использующие их персональные данные для совершения преступления.
Десятки тысяч россиян обратились в МФЦ для написания заявлений об отказе от сбора биометрии
Павел Стенковой
07:55
"Россия обращается к странам изгоям в поисках оружия" и этого человека совершенно не смущает что Россия сама является одним из крупнейших производителей оружия в мире во-первых, а во-вторых, чем дольш...
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
kitava
07:52
Таковы потери будут по итогу.
В России вырос спрос на ноутбуки – популярностью пользуются модели для работы стоимостью 50-55 тысяч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем