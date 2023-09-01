Новый стандарт стал быстрее и сохранил обратную совместимость

Организация CompactFlash Association (CFA) в 2016 году создала стандарт CFexpress с использованием интерфейса PCI Express и протокола NVM Express для применения съёмных носителей данных при работе с профессиональными изображениями. Теперь этот стандарт был обновлён, повышая производительность карт CFexpress до уровня твердотельных накопителей.

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Была представлена версия стандарта CFexpress 4.0 с улучшенными спецификациями, которые повышают теоретическую производительность по сравнению с CFexpress 2.0. Сохранится обратная совместимость с ранее выпущенными устройствами, чтобы не пришлось покупать новые под новые карты.

CFexpress 2.0 поддерживает PCIe Gen3 для получения максимальной скорости полнодуплексного режима 4 ГБ/с. CFexpress 4.0 предлагает теоретическую скорость в два раза выше этого за счёт интерфейса PCIe Gen4 с максимальной пропускной способностью 8 ГБ/с. Старые карты CFexpress 2.0 также останусь в продаже, чтобы у пользователей был выбор, в том числе по цене.

Форм-фактор новых карт останется неизменным. Это означает наличие трёх типов: тип A, тип B, тип C разных размеров, с разным числом линий PCIe Gen4, разными скоростями и мощностью. У карт типа А пропускная способность будет 2 ГБ/с, у типа С 8 ГБ/с. Карты меньшего размера можно будет устанавливать в большие разъёмы в переходниках.

Повышенная производительность может пригодиться фотографам, видеооператорам и представителям других профессий. Они смогут получить доступ к более высоким разрешениям, повышенной частоте кадров и глубине цвета.

Спецификация CFexpress 4.0 доступна участникам CFA, куда входят Canon, Sony, Nikon, Lexar и другие крупные компании. Также готовится новая спецификация VPG для обеспечения устойчивой видеозаписи, пишет Techspot.