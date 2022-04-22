Японцы явно запоздали с разработкой карты. Теперь основная ставка - на идеальное быстродействие фирменной карты с доработанным программных обеспечением камер Nikon

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Первая карта от Nikon (стандарта CFexpress Type B) готовится выйти на рынок. Это очередной шаг японцев в плане создания пользовательских систем для поддержки видео сверхвысокой четкости современных форматов.

реклама

Карта обеспечивает пиковую скорость чтения до 1700 Мб/с, а на запись работает со скоростью 1500 Мб/с, что почти в 3 раза превосходит стандарт SATA-3 и сравнимо с бюджетными накопителями стандарта NVMe.

Основной упор сделан на оптимизацию работы с картой при интенсивной фотосъемке и записи видео высокопрофессиональными камерами. Первые клиенты получат свои карты памяти по предварительному заказу начиная с лета 2022 года.

Основной конкурент – карта от компании Delkin того же стандарта CFexpress Type B, которая и стоит почти на 100 долларов меньше, и объем предлагает в 1 Тб. Пи этом характеристики «карты конкурента» следующие: скорость записи составляет 1550 Мб/с, а скорость чтения приближается к 1750 Мб/с.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза