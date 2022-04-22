Первая карта от Nikon (стандарта CFexpress Type B) готовится выйти на рынок. Это очередной шаг японцев в плане создания пользовательских систем для поддержки видео сверхвысокой четкости современных форматов.
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Карта обеспечивает пиковую скорость чтения до 1700 Мб/с, а на запись работает со скоростью 1500 Мб/с, что почти в 3 раза превосходит стандарт SATA-3 и сравнимо с бюджетными накопителями стандарта NVMe.
Основной упор сделан на оптимизацию работы с картой при интенсивной фотосъемке и записи видео высокопрофессиональными камерами. Первые клиенты получат свои карты памяти по предварительному заказу начиная с лета 2022 года.
Основной конкурент – карта от компании Delkin того же стандарта CFexpress Type B, которая и стоит почти на 100 долларов меньше, и объем предлагает в 1 Тб. Пи этом характеристики «карты конкурента» следующие: скорость записи составляет 1550 Мб/с, а скорость чтения приближается к 1750 Мб/с.