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Lexar анонсировала самую быструю в мире карту CFExpress Type B 1900/1700 Mb/s
Доступность карт обещают во втором квартале 2022 года
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Компания Lexar анонсировала быстрейшие в мире карты серии Professional CFexpress Type B DIAMOND Series и Professional CFexpress Type A GOLD Series. 

Карты Lexar серии Professional CFexpress Type B DIAMOND Series являются высокопроизводительными решениями для профессионалов, которые часто работают с большими объемами видео. Новинка получит скорость чтения до 1900 МБ/с, а скорость записи достигнет 1700 МБ/с.

Компания Lexar также представила серию CFexpress Type A Card GOLD, которая имеет скорость чтения 900 МБ/с и записи 800 МБ/с. Новинка позволит делать изображения высокого качества и бесшовное видео в разрешениях 8K, 6K и 4K. В ближайшие месяцы Lexar выпустит устройство чтения CFexpress Type A, которое поддерживает протокол сверхвысокой скорости передачи данных до 10 Гбит/с через USB Type-C.

Благодаря спецификации VPG 400, все серии новых карт получат минимальную скорость записи в 400 МБ/с. Новинки получат защиту от ударов и вибрации, а также будут устойчивы к высоким температурам. Выпускаться карты будут емкостью от 156 до 256 ГБ.

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Доступность карт серии Type A Card GOLD Series обещают во втором квартале 2022 года, цены пока не объявлены.

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#карта памяти #lexar #cfexpress type b
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