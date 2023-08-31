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В сентябре Motorola представит смартфоны Moto G54 5G и Moto G84 5G
Они могут появиться в международной продаже

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Компания Motorola известна сейчас главным образом как производитель недорогих смартфонов. Желающие приобрести аппараты Moto G очередного поколения скоро получат такую возможность после анонса моделей Moto G54 5G и Moto G84 5G.

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Первый из них будет представлен 6 сентября, а второй уже 1 сентября. Для начала аппараты появятся в Индии, но наличие в списках FCC указывает на релиз в США и других странах.

Moto G54 5G содержит 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ТБ, поддерживая карты памяти вместимостью до 1 ТБ. Этот аппарат работает на чипе MediaTek Dimensity 7020.

Здесь установлен экран IPS LCD размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+, соотношением сторон 20:9 и частотой 120 Гц. Имеется разъём для наушников, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, зарядка 30 Вт и стереодинамики Dolby Atmos, а также поддержка NFC.

Используется основная камера 50 Мп с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная камера 8 Мп f/2.2 с полем обзора 118° и передняя камера 16 Мп f/2.4.

Устройство работает на Android 13, будет обновлено до Android 14 и три года будет получать обновления безопасности. Предлагается зелёный и две версии синих цветовых вариантов.

Moto G84 5G работает на Snapdragon 695, у него 12 ГБ памяти, хранилище 256 ГБ и не поддерживаются карты памяти. Здесь размер экрана pOLED FHD+ составляет 6,55 дюйма с 10-битным цветом, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Есть разъём для наушников, батарея 5000 мАч, NFC, зарядка мощностью 33 Вт, стереодинамики с Dolby Atmos и сканер отпечатков в экране.

Основная камера 50 Мп с апертурой f/1,88 и оптической стабилизацией изображения, размер сенсора 1/1,5 дюйма. Сверхширокоугольная камера 8 Мп f/2,2 с полем обзора 118°, передняя камера 16 Мп f/2,45.

Установлена Android 13 с обещанием обновления до Android 14. Этот аппарат также будет продаваться в трёх цветовых вариантах, пишет Androidauthority.

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#смартфоны #motorola
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