Он будет представлен на этой неделе в Китае

Всё чаще появляются новости о том, что тот или иной производитель мобильных устройств предлагает в них поддержку спутниковой связи при отсутствии доступа к сотовым сетям. Пока лидирует в этом плане Huawei, которая скоро выпустит аппарат с поддержкой телефонных звонков через спутник. Аппараты серии iPhone 14 предлагают экстренные текстовые сообщения через спутник. Motorola выпускает модель Defy 2 с поддержкой спутниковой связи и спутниковый мессенджер Defy Link. Теперь Motorola готовит новое предложение с поддержкой голосовой связи и текстовых сообщений через спутник.

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Компания на этой неделе собирается представить модуль под названием Tiantong. Благодаря этому модулю по одному нажатию пользователи смогут выполнить спутниковый звонок. Из названия понятно, что будет применяться китайская спутниковая система связи Tiantong-1. Эта же система станет применяться аппаратами серии Huawei Mate 60.

Пока это аксессуар будет предлагаться только в Китае. Неизвестно, под какой смартфон производится этот модуль и будет ли он работать сразу с несколькими моделями Motorola. Цены тоже не называются, пишет Gizmochina.