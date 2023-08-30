Теперь можно даже создавать резервные копии таких папок

На протяжении некоторого времени Google уже давала возможность создавать на Android защищённые папки в приложении «Фотографии», чтобы хранить там снимки, которые не должны видеть посторонние. Очередное обновление приложения даёт возможность выполнять резервное копирование таких папок и получать доступ к ним с разных устройств. Можно получать доступ к защищённым папкам и создавать их в приложении на iOS или в браузере, а не только на Android.

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В эту папку можно переносить любой снимок из галереи, нажав и удерживая на них и поставив галочку в верхнем левом углу. Если фотография оказалась в этой папке, из других мест она недоступна. Чтобы посмотреть её, нужно ввести пароль или пройти биометрическую авторизацию, в зависимости от выбранного метода.

Также начинается распространение упрощённых настроек приложения «Фотографии». Нажав на иконку аккаунта, пользователи увидят новый шаблон с улучшенной навигацией по разделам конфиденциальности, уведомлений, резервного копирования и совместного доступа, пишет Engadget.