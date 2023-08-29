Кроме того, редактор скриптов получил первые новые возможности.

С момента выпуска обновленного приложения Home в мае этого года компания Google постаралась полностью посвятить себя автоматизации. Появился новый редактор сценариев, интеграция с Nest Cam Indoor и, наконец, целый ряд новых процедур. Компания объявила о выпуске 18 новых процедур, наполовину состоящих из пусковых устройств, наполовину из действий, которые уже доступны пользователям Google Home.

Фото: ru.gadgetarq.com

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Стартеры позволяют активировать или выключать что-либо в ответ на действия другого устройства. Например, теперь можно заставить термостат автоматически выключаться при открытом окне или приглушить свет и включить камин, если поставить на паузу сериал. Действия, напротив, обычно происходят в ответ на действия пользователя или другого человека. Новые действия включают в себя такие опции, как медленное включение света после отключения будильника, пульсирующее освещение в комнате или выключение пылесоса при звонке в дверь. Ознакомиться со всем списком новых действий можно в блоге Google Nest Community здесь.

Доступ к новым и старым рутинам можно получить в приложении Google Home под значком "Рутины". Там можно выбрать тип рутины - домашняя или личная - и дать ей имя. Затем, когда вы захотите ее использовать, вам нужно будет просто попросить Google запустить ее так же, как вы попросите свое устройство Google сделать что-либо.

Google также добавила первую порцию новых функций в публичную предварительную версию редактора сценариев, включая использование камер в качестве пускового устройства. Такие настройки могут включать успокаивающую музыку, когда в поле зрения появляется собака, или включать свет, когда кто-то из членов семьи возвращается домой. Однако можно также подавить пусковые устройства, если они не помогают в данный момент. Кроме того, можно настроить пользовательские уведомления, например, о том, что кто-то из членов семьи вернулся домой в целости и сохранности, или о том, что какой-то прибор был оставлен включенным.