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WhatsApp будет скрывать IP-адрес пользователей во время звонков
Это должно защитить персональные данные и усилить конфиденциальность

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Разработчики мессенджера WhatsApp готовят ещё одну опцию конфиденциальности, чтобы звонки стали безопаснее. Новая функция должна усложнить отслеживание IP-адресов собеседника.

В настройках приложения должен появиться переключатель «Защита IP-адреса при вызовах». Если он активен, становится сложнее узнавать IP-адреса и сведения о местоположении собеседников. Достигается это путём ретрансляции звонков через серверы WhatsApp.

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Однако, при этом может пострадать качество звонков. Насколько именно, станет понятно только после появления этой настройки в приложении. При этом звонки продолжат быть защищены сквозным шифрованием, поэтому их не смогут прослушивать даже создатели приложения.

Новую настройку нашли в бета-версии приложения на Android под номером v2.23.18.15. Однако, даже здесь её пока нельзя активировать. Наверняка появится такая настройка и в версии WhatsApp для iOS. Когда это случится, пока неизвестно. До тех пор ничего не мешает пользоваться VPN, чтобы скрывать свой реальный IP-адрес, пишет xda-developers.

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#безопасность #whatsapp
Источник: xda-developers.com
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