WhatsApp для Mac поддерживает до восьми человек в видеозвонках и до 32 человек в аудиозвонках

Официальное появление клиента (который находился в стадии бета-тестирования с января) на настольных компьютерах и ноутбуках Apple означает, что пользователи впервые могут принимать участие в групповых звонках WhatsApp на своем Mac.

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WhatsApp для Mac поддерживает до восьми человек в видеозвонках и до 32 человек в аудиозвонках. Вы можете присоединиться к групповому звонку после того, как он уже начался, просмотреть историю звонков (и чатов) и выбрать получение уведомлений о входящих звонках, даже если у вас не открыт клиент WhatsApp. Обмен файлами также должен быть простым, так как вы сможете просто перетащить их в разговор.



Команда WhatsApp потратила довольно много времени на то, чтобы убедиться, что сервис поддерживает сквозное шифрование (E2EE) на нескольких устройствах с кроссплатформенной синхронизацией. Поэтому неудивительно, что WhatsApp для Mac включает защиту E2EE для ваших чатов и звонков. Приложение доступно на веб-сайте WhatsApp и скоро появится в Mac App Store.