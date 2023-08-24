В таких группах может быть не более шести участников

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит создавать небольшие группы пользователей и не давать им названия. До сих пор при первоначальной настройке группы всегда необходимо было указывать её имя.

Группы без названия могут содержать до шести участников, тогда как при наличии названия в группу могут входить 1024 участника. Приложение само будет генерировать названия безымянных групп на основе имён входящих в их состав пользователей. У разных участников названия группы могут выглядеть по-разному, если они по-разному сохраняли контакты.

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Если в группе будут участники, у которых вы отсутствуете в списке контактов, вместо имени будет отображаться ваш номер телефона. Из этого следует, что данная функциональность предназначена для реально знакомых между собой людей, родственников или коллег по работе.

Функциональность должна стать доступной в финальном варианте приложения в ближайшие недели, пишет Engadget.