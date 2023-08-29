Аппарат с основной камерой 50 Мп и процессором Dimensity 9200

Как и было обещано, 29 августа китайский производитель Oppo анонсировал складной смартфон Find N3 Flip. Он получил некоторые изменения во внешнем виде по сравнению с аппаратом прошлого поколения и спецификации высочайшего уровня.

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Здесь предлагается прямоугольный боковой экран, как и прежде, но обновлён круглый модуль камер. Внутри находятся три объектива с брендом Hasselblad. Здесь же располагается светодиодная вспышка. На правой стороне корпуса видна кнопка питания, в состав которой вошёл сканер отпечатков пальцев. Здесь же находится регулятор громкости, а на противоположной стороне ползунок уведомлений.

Используется новый механизм шарниров под названием Seiko Pseudo-cone Hinge. Его тестировали на протяжении 600000 циклов открытия и закрытия устройства и повреждений не выявлено. Эти ширниры способны работать при температурах от -20°C до 50°C. В развёрнутом виде размер устройства составляет 166,4 x 75,8 x 7,79 мм, а в закрытом состоянии 85,5 х 75,8 х 16,45 мм.

Диагональ внутреннего экрана равна 6,8 дюйма, внешнего 3,26 дюйма. В первом случае разрешение 2520 х 1080, плотность пикселей 403 ppi, максимальная яркость 1600 нит. Разрешение внешнего экрана составляет 720 × 382 при частоте 60 Гц и яркости до 900 нит. В обоих случаях это панели AMOLED. Внутренний экран поддерживает переменную частоту обновления 1–120 Гц и частоту дискретизации касания до 240 Гц.

Устройство работает на 8-ядерном чипе MediaTek Dimensity 9200 с графическим процессором Mali-G715 MP11. Его максимальная частота достигает 3,05 ГГц. Используется оперативная память LPDDR5x объёмом 12 ГБ, хранилище UFS 4.0 объемом 256 и 512 ГБ. Ёмкость батареи равна 4300 мАч, мощность зарядки 44 Вт. Установлена система Android 13 с оболочкой ColorOS 13.2.

Среди стандартов связи доступны 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) и 802.11a/b/g. /н. Bluetooth 5.3 поддерживает аудиокодеки SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC и LHDC, но отсутствует разъём для наушников. Зато есть NFC и системы глобального позиционирования Beidou, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS.

Основная камера 50 Мп работает с сенсором Sony IMX890 и поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Есть телеобъектив IMX709 с автофокусом и сверхширокоугольная камера 48 Мп на сенсоре IMX581. Имеется 2-кратный оптический зум, 20-кратный цифровой, режим ночной съёмки и другие. Передняя камера на сенсоре IMX709 получила разрешение 32 Мп.

Задняя камера поддерживает запись видео до 4K 30 кадров/с, 1080p 60 и 30 кадров/с, 720p также 60 и 30 кадров/с. Имеется замедленная съёмка и покадровая фотосъёмка. Передняя камера может записывать 4K, 1080p и 720p 30 кадров/с, а также вести замедленную съёмку и устойчивую к тряске съёмку.

Базовая модель в Китае стоит 6799 юаней, а версию с хранилищем 512 ГБ оценили в 7599 юаней. Продажи стартуют 8 сентября, сообщает Gizmochina.