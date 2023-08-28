Очередной флагманский аппарат на чипе Snapdragon 8 Gen 2 с 24 ГБ памяти

Как и было обещано ранее, 28 августа в Китае был представлен смартфон Realme GT 5. Премиальная модель представляет собой продолжение линейки GT и содержит передовые характеристики. В частности, совместно с BYD Electronisc было разработано стекло задней поверхности Miracle Glass. Панель сзади имеет два цвета и большой выступ камер. Внутри этого выступа находятся два кольца с объективами. Справа размещены прямоугольные светодиодные полосы с разными цветами и окно, под которым находится процессор.

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Спереди располагается панель OLED с диагональю 6,74 дюйма и разрешением 1,5K, частота обновления которой составляет 144 Гц. В отверстии на экране находится передняя камера. Независимый чип дисплея X7 производства PixelWords должен повысить качество изображения. Максимальная яркость экрана достигает 1400 нит, затемнение PWM 2160. Ширина рамок здесь всего 1,46 мм, экран занимает 93,7% передней части корпуса.

Объём оперативной памяти LPDDR5 24 ГБ, хранилища UFS 4.0 1 ТБ. Есть две версии устройства, которые отличаются ёмкостью батареи и мощностью зарядки. В одном случае установлен аккумулятор 5240 мАч с зарядкой 150 Вт, где производитель обещает полную зарядку за 18 минут. Другой вариант получил батарею 4600 мАч и зарядку 240 Вт, которая справляется со своей работой за 9 с половиной минут.

Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп на сенсоре Sony IMX890, где поддерживаются оптическая стабилизация и фазовый автофокус. Рядом располагается сверхширокоугольная камера 8 Мп, по соседству разместили камеру макро 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 16 Мп.

Среди других характеристик сканер отпечатков пальцев под экраном, NFC, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, движок памяти Whirlwind 2.0 с возможностью запуска 76 приложений в фоновом режиме. Устройство работает на Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.

Доступны серебряный и зелёный цветовые варианты. Версия 12/256 ГБ стоит 2999 юаней, 16/512 ГБ стоит 3299 юаней, 26 ГБ/1 ТБ 3799 юаней. Продажи в Китае начнутся 4 сентября, пишет Gizmochina