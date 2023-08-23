Новая возможность появилась в браузере Mozilla, но можно ли её назвать полноценным импортом расширений?

Где-то в 2015 году, когда Mozilla начала переход в браузере Firefox на API WebExtensions для расширений, одним из основных аргументов в пользу этого была кроссбраузерная совместимость. Новый API действительно упростил разработку расширений одновременно под браузеры на основе кодовых баз Chromium и Gecko, как следствие, многие популярные расширения существуют в версиях для Chromium и Gecko-браузеров, тех же Google Chrome и Mozilla Firefox. Теперь пользователи Firefox могут воспользоваться ещё одним преимуществом WebExtensions, похоже, Mozilla первой реализовала в своём браузере функцию импорта расширений, сообщает gHacks.

Импорт расширений в данный момент находится на стадии тестирования, но его уже можно включить в последней стабильной версии Firefox. Для этого на служебной странице расширенных настроек about:config нужно переключить в True значение параметра browser.migrate.chrome.extensions.enabled и перезапустить браузер. После этого импорт расширений заработает при первой настройке профиля, также обновлённый диалог импорта данных можно вызвать из настроек.

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В настоящее время эта функция работает только с Google Chrome и некоторыми расширениями. Более того, это не совсем правильно называть импортом расширений, поскольку они не переносятся из Google Chrome, а заново устанавливаются из магазина Mozilla. Для этого компания создала список пар расширений, которые одновременно доступны в магазине Chrome и магазине дополнений Mozilla. Настройки расширений не переносятся, во всяком случае, пока, но несмотря на это возможность «импорта» расширений достаточно полезная, поскольку упрощает и ускоряет настройку нового профиля при переходе в Firefox, а настройки расширений зачастую тоже можно перенести без особых проблем, если разработчики предусмотрели экспорт конфигураций в файл.