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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Адресная строка в Chrome для мобильных устройств переедет в нижнюю часть экрана
Невероятный прогресс в области "браузеростроения"

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Использование браузера на смартфонах может доставлять некоторые неудобства. Например, для набора адреса или поискового запроса требуется тянуться к полю ввода, расположенному практически на самом верху экрана. Гораздо более удобным было бы разместить его ближе к основанию ладони.

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Подобная идея не нова, и уже применялась в устройствах Windows Phone, выпускавшихся десять лет назад. Недавно Apple реализовала ее в браузере Safari, и вот теперь, наконец, Google также решила последовать наметившемуся тренду.

Пока функция доступна только на платформе TestFlight от Apple, которая предназначена для предрелизного тестирования мобильных приложений. Возможность изменения положения активируется при нажатии на адресную строку и ее удерживании. Добиться требуемого эффекта также можно через изменение соответствующего параметра в настройках (доступно не во всех сборках TestFlight).

Пока неизвестно, будет ли данная опция доступна на платформе Android. В 2017 году Google уже экспериментировала с перемещением адресной строки на своей ОС, но впоследствии изменила свои планы.

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#android #google #ios #chrome #браузер #testflight
Источник: theverge.com
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