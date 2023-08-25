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Приложения Microsoft Office получают раздел для управления надстройками
Можно просматривать, устанавливать и удалять их в одном месте в приложениях на Windows и веб-версиях

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Компания Microsoft представила раздел, где можно управлять надстройками приложений Word, Excel и PowerPoint. Этот раздел есть как в приложениях на Windows, так и веб-версиях программ.

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Надстройки Office напоминают расширения браузеров, принося дополнительную функциональность и интеграцию со сторонними приложениями. Microsoft описывает их как программные расширения с дополнительными возможностями для программ Word, Excel и PowerPoint. Например, надстройка может принести новые инструменты форматирования текста или новую функцию анализа данных. Обычно надстройки создают сторонние разработчики и они доступны для скачивания в Microsoft Office Store.

Теперь можно просматривать надстройки и добавлять новые. Для этого надо нажать на кнопку «Надстройки» и можно выбрать одно из популярных расширений. Если нужные вам в списке отсутствуют, нажимайте «Дополнительные надстройки». Также они доступны в разделе «Файл» > «Получить надстройки», где можно просматривать и удалять установленные надстройки нажатием на «Управление моими надстройками».

Всё это предлагается в приложениях Office на Windows под номером 2301 и более современных. Более полные сведения об этом доступны на сайте Microsoft 365 Insider, пишет Neowin.

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#microsoft #office
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