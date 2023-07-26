Названы результаты четвёртого квартала 2023 финансового года

Microsoft на этой неделе огласила свои финансовые показатели за минувший квартал, который по совместительству является последним кварталом финансового 2023 года. Доход компании оказался равен $56,2 млрд, на 8% опередив прошлогодний результат. Операционная прибыль составила $24,3 млрд, улучшение на 18%. Чистая прибыль достигла $20,1 млрд, прирост на 20%.

Разводнённая прибыль на акцию $2,69, увеличившись на 21%. В первую очередь приносят прибыль облачные вычисления. Доход Microsoft Cloud за квартал составил $3,3 млрд (+21%).

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Подразделение Microsoft Productivity and Business Processes, выпускающее потребительские и коммерческие продукты Office, облачные сервисы, LinkedIn и Dynamics, набрало доход в $18,3 млрд (+10%). У потребительских сервисов Microsoft 365 число подписчиков составляет 67 млн человек.

Подразделение Intelligent Cloud с серверными продуктами и облачными с

Хуже идут дела у подразделения Microsoft More Personal Computing с Windows, компьютерами и консолями Xbox. Доход здесь составил $13,9 млрд (-4%). Доход Windows OEM сократился на 12%, от выпуска устройств на 20%.

Xbox демонстрирует рост доходов на 5%, коммерческие продукты Windows и облачные сервисы на 2%, поисковая реклама и новости выросли на 8%.

За весь финансовый год доход составил $211,9 млрд (+7%), операционная прибыль $88,5 млрд (+6%). Чистая прибыль с учётом GAAP равна $72,4 млрд, без $73,3 млрд (+6%), пишет Neowin.