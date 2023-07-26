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Microsoft на этой неделе огласила свои финансовые показатели за минувший квартал, который по совместительству является последним кварталом финансового 2023 года. Доход компании оказался равен $56,2 млрд, на 8% опередив прошлогодний результат. Операционная прибыль составила $24,3 млрд, улучшение на 18%. Чистая прибыль достигла $20,1 млрд, прирост на 20%.
Разводнённая прибыль на акцию $2,69, увеличившись на 21%. В первую очередь приносят прибыль облачные вычисления. Доход Microsoft Cloud за квартал составил $3,3 млрд (+21%).
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Подразделение Microsoft Productivity and Business Processes, выпускающее потребительские и коммерческие продукты Office, облачные сервисы, LinkedIn и Dynamics, набрало доход в $18,3 млрд (+10%). У потребительских сервисов Microsoft 365 число подписчиков составляет 67 млн человек.
Подразделение Intelligent Cloud с серверными продуктами и облачными с
Хуже идут дела у подразделения Microsoft More Personal Computing с Windows, компьютерами и консолями Xbox. Доход здесь составил $13,9 млрд (-4%). Доход Windows OEM сократился на 12%, от выпуска устройств на 20%.
Xbox демонстрирует рост доходов на 5%, коммерческие продукты Windows и облачные сервисы на 2%, поисковая реклама и новости выросли на 8%.
За весь финансовый год доход составил $211,9 млрд (+7%), операционная прибыль $88,5 млрд (+6%). Чистая прибыль с учётом GAAP равна $72,4 млрд, без $73,3 млрд (+6%), пишет Neowin.