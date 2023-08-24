Виноваты объёмы производства сенсора новой камеры-перископа

12 или 13 сентября ожидается проведение компанией Apple мероприятия, на котором будут анонсированы аппараты iPhone 15 и очередное поколение умных часов. Продажи обычно начинаются через 10 дней после анонса, но в случае с iPhone 15 Pro Max может потребоваться подождать дольше.

Виновата может быть компания Sony, не способная к назначенной дате выпустить необходимый объём сенсоров изображения для этого аппарата. В результате продажи iPhone 15 Pro Max могут начаться на месяц позже.

реклама

Для Apple это неприятная новость, поскольку речь идёт о самом дорогом смартфоне, который должен принести наибольшую прибыль. В этом аппарате должна появиться камера-перископ, позволяющая снимать с дальних дистанции. В других моделях iPhone 15 такой камеры нет. Однако, именно из-за неё и может возникнуть задержка с продажами.

Была информация об использовании в основной камере сенсора Sony IMX903 размером 1/1,14 дюйма. Это самый большой сенсор в истории аппаратов iPhone, который должен сократить уровень шума и расширить динамический диапазон. Около месяца назад появлялся слух, согласно которому все модели iPhone 15 могут появиться не раньше октября, пишет Phonearena.