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Apple обновила и выпустила рекомендации по безопасному обращению с iPhone
Оказывается, всё это время мы обращались с ним не правильно.

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Компания Apple выпустила обновленное руководство по безопасной эксплуатации iPhone. Большинство рекомендаций касаются безопасности при зарядке устройства, что позволит увеличить срок эксплуатации гаджета.

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Компания пошла на такой шаг из-за многомиллионного убытка в 2017-м году. Тогда устаревшие аккумуляторы увеличивали шансы возгорания устройств. Это бы могло привести не только к потере гаджета и имущества, но и людским жертвам. Последствия для Apple могли бы стать катастрофическими. Учитывая опыт прошлого, компания решила провести профилактику, издав перечень рекомендаций для избежания жертв, судебных исков и убытков.

Компания не рекомендует заряжать iPhone зарядными устройствами других производителей - многие из них могут не соответствовать стандартам безопасности, установленными для продукции Apple. iPhone можно заряжать адаптерами, на которых указано «Made for iPhone». Допускается зарядка смартфона адаптерами, которые соответствуют в соответствии национальным нормам и международным стандартам безопасности. Отдельно компания подчеркнула опасность зарядки iPhone при помощи повреждённых кабелей или адаптеров, либо вблизи воды или другой жидкости, а также в сырых помещениях. Apple попросила не прикасаться к адаптеру влажными руками.

В 2017-м году, Apple понесла убыток в 500 миллионов долларов. Компания намеренно замедляла работу айфонов, на которых стояли старые батареи. Пользователи устройств организовали групповой иск на компанию. Однако Apple не предупреждала, что это делалось для безопасности самих пользователей. В итоге Apple извинилась перед своими пользователями и предложила им новые аккумуляторы.

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